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الإثنين، 21-02-2022 07:43 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 2646.017 طن، توزعت على 1665.037 طن خضار، 767.416 طن فواكه، و213.564 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 228.582 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين:

 



 




 

 


 

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