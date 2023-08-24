ارتفاع كبير مرتقب على أسعار البنزين والديزل بالأردن.. بهذه النسب !

الوكيل الاخباري - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة، عامر الشوبكي، أن الحكومة تقترب من اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات بنسب كبيرة، تتراوح بين 4-12% مع بداية شهر أيلول المقبل.



وأضاف الشوبكي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن "هذه الخطوة، مقلقة مع احتمال وصول أسعار الوقود إلى قيم مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن، عدا عن انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية، والتضخم، والنمو الاقتصادي، في ظل انخفاض السيولة النقدية مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية؛ الأمر الذي يفاقم مشاكل الفقر والبطالة ذات المعدلات المرتفعة أصلاً".



وتوقع أن تقوم الحكومة عن طريق لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بقيمة قد تصل إلى 4 قروش على كل لتر، ورفع سعر السولار بقيمة قد تصل إلى 8 قروش على كل لتر، مع إمكانية الاستمرار في تثبيت سعر الكاز.

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