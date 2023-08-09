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الأربعاء، 09-08-2023 05:31 م

حوارية في الزرقاء حول تمكين المرأة اقتصاديا

الزرقاء


الوكيل الاخباري - نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني في غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي/ الإقتصاد غير المنظم.

وحضر الجلسة، نائب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، وأمين عام المجلس الاقتصادي الدكتور متري مدانات، ونرمين جارليك من الوكالة الأميركية لتنمية الدولية( يو اس ايد)، ومديرة المكون الحكومي في مشروع مكانتي غادة سالم ، وجمع من القطاع النسائي في الزرقاء .

وتعد هذه الجلسة الأولى على مستوى خمس محافظات، ينظمها المجلس كجزء من برنامج وحدة سياسات القوى العاملة المدعوم من مشروع مكانتي.

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