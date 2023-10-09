اردنيون يعبرون عن تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية باطلاق وسم "كتايب القسام"

الوكيل الإخباري - عبَّر الأردنيون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بإطلاق وسم #كتايب_القسام ووسم #الأيام_القادمه عبر منصة اكس تويتر سابقا .



وبالتفاصيل، أعرب الأردنيون عن تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي، حيث شاركوا مقاطع فيديو وصور وعبارات لدعم المقاومة .



وقام مستخدمون من جميع أنحاء العالم بإطلاق وسم "طوفان الأقصى" لليوم الثالث على التوالي عبر منصة تويتر، وشمل عددًا يزيد على مليون ونصف تغريدة .



و اعلنت كتائب القسام منذ صباح السبت الماضي بدء عملية "طوفان الاقصى" للرد على الانتهاكات الاخيرة بحق الشعب الفلسطيني ليصل عدد القتلى الاسرائليين الى قرابة١٠٠٠ قتيل وفقا للاعلام العبري ، واستشهاد اكثر من 400 فلسطيني في غزة.

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