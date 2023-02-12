ارشادات من المواصفات والمقاييس حول استهلاك الوقود في المركبات

الوكيل الإخباري - وجهت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية نصائح لتقليل استهلاك الوقود في المركبات. اضافة اعلان





وقالت المؤسسة، في رسالتها التوعوية، إنه يجب التأكد من ضبط ضغط الإطارات حسب كتيب المركبة، حيث أن زيادة الضغط أو نقصه قد يزيد الاستهلاك.



وأضافت أنه يجب أيضا إجراء الصيانة الدورية لمنقيات "فلاتر" الهواء والزيت والوقود للمركبات للمحافظة عليها ولتقليل استهلاك الوقود.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى إبلاغها في حال الشك بصلاحية وسلامة الوقود المعبئ وذلك عبر هاتف الشكاوى (065301243) أو عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو تطبيق "بخدمتكم".

