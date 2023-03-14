استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

الوكيل الإخباري- وقع مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، ورئيس بلدية صبحا والدفيانة الدكتور عيد محارب السردية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لاستحداث مشاغل للتدريب المهني في مبنى البلدية القديم، لتوفير خدمات تدريبية لأبناء المنطقة.

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وبموجب الاتفاقية، سيتم إعداد وتجهيز المشاغل لتأهيل أبناء المنطقة في عدد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل ولمختلف المهن.



وتأتي الاتفاقية وفق استراتيجية المؤسسة للأعوام 2022-2025، لاستحداث مشاغل مهنية في المحافظات والأطراف، والعمل على تأهيل وبناء مراكز للتميز ضمن معايير عالمية تشمل المهارات الخضراء والتكنولوجيا الحديثة والدقيقة، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والمهارات الرقمية وتصميم أشباه الموصلات وصيانة الطائرات إلى جانب الصناعات الدوائية والسياحة والفندقة وتصميم الأزياء واستشراف مهن ووظائف المستقبل ما يسهم بتوفير تدريب مهني جاذب يوفر عمالة مهنية ماهرة ومؤهلة، لتغطية احتياجات وتطلعات سوق العمل الحالية والمستقبلية.