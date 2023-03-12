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الأحد، 12-03-2023 06:46 ص

مؤسسة التدريب المهني تبدأ اليوم استقبال متدربيها للعام 2023-2024

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الوكيل الاخباري - تبدأ مؤسسة التدريب المهني، الأحد، في مختلف معاهدها استقبال المتدربين المسجلين للدور الأول للعام التدريبي 2023- 2024.

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وقال مدير عام المؤسسة أحمد الغرايبة، في تصريح صحفي السبت، إن المؤسسة مستمرة باستقبال طلبات الالتحاق بمعاهدها إلكترونيا عن طريق الرابط الإلكتروني أو بزيارة المعاهد.


وأضاف أنّ المؤسّسة مستمرة بتطبيق محاور استراتيجيتها 2022 -2025، بهدف تطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل من خلال تصميم برامج تدريبية تتضمن مهارات المستقبل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحديد مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل بناءً على التوجهات المحلية والعالمية والبدء بتدريب المتدربين واختيارهم وفقاً لمعايير محددة.


وأشار الغرايبة إلى أنّ المؤسّسة تسعى لزيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية وفقاً لمؤشرات أداء واضحة، حيث تسعى بحلول 2025 للوصول لطاقة استيعابية 30 ألف متدرب و متدربة، ورفع نسبة التشغيل لـ90 بالمئة، ومراجعة وتطوير جميع البرامج التدريبية، واستحداث 30 برنامجا لمهارات وظائف المستقبل.


ويذكر أن المؤسّسة لديها أكثر من 500 مدرب ومدربة، سيكونون في استقبال المتدربين في عامهم التدريبي الجديد موزعين على 35 معهداً في مختلف المحافظات، من خلال 350 مشغلاً تدريبيا وأكثر من 120 برنامجا تدريبيا.


 




 

 


 

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