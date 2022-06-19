استحداث 125 تخصصا في الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استحداث 125 تخصصا في الجامعات الرسمية والخاصة منذ مطلع العام الجامعي 2021- 2022.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم الأحد، إن عدد التخصصات المطروحة بالجامعات الرسمية والخاصة بلغ 1876 تخصصا، لافتا إلى أن أعداد الطلبة الوافدين بلغ 38 ألفا من 106 دول حول العالم.



وأشار إلى أن 3305 مؤسسات تعليمية غير أردنية، منها 305 مؤسسات عربية، و3000 مؤسسة أجنبية، تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حول العالم.



وبين الخطيب أنه حتى مطلع العام الجامعي 2021-2022، بلغ عدد الجامعات الرسمية 10، والخاصة 16، وجامعات بقانون خاص 2، وجامعات إقليمية 1، وكليات جامعية 7، و كليات مجتمع 45، لافتا إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية، بلغ 8011، والخاصة 3356، 72 بالمئة ذكورا، و28 بالمئة إناثا.



ومن حيث أعداد الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع، بين الخطيب أن عدد الطلبة في الجامعات الأردنية جميع الدرجات بلغ 344796، بواقع 250137 في الجامعات الرسمية، و94659 في الجامعات الخاصة، منهم 194011 طالبة، و150785 طالبا، بنسبة 44 بالمئة ذكورا، و56 بالمئة إناثا، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الكلي في كليات المجتمع بلغ 35674، بواقع 19146 طالبا و 16528 طالبة، بنسبة 46 بالمئة ذكورا، و54 بالمئة إناثا.