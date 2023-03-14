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الثلاثاء، 14-03-2023 03:07 م

وزير التربية يفتتح مدرسة أساسية في المفرق

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، مدرسة عبد الكريم الزيود الأساسية للبنين في قضاء رحاب بمحافظة المفرق، والتي جاءت بتبرع من المحسن علي الزيود، بحضور رئيس وقفية التعليم حمدي الطباع، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، وعدد من نواب المحافظة.

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وأكد محافظة أهمية الوقف التعليمي في تعزيز البيئة التعليمية للطلبة، مباركا لأهالي المنطقة هذا الإنجاز.


وتضمن حفل الافتتاح كلمات لمدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أسامة شديفات، ورئيس بلدية رحاب أكرم الحراحشة، والمتبرع علي الزيود، وقصيدة للشاعر أكرم الخوالدة، وفقرات فنية.


وكان الوزير استهل جولته التفقدية في مدرسة رحاب الثانوية للبنات، بمشاركة الطالبات وفعاليات الطابور الصباحي، حيث جال في مرافق المدرسة، وحضر جانبا من حصة دراسية لطالبات الثانوية العامة، أجاب خلالها على أسئلتهن واستفساراتهن حول امتحان الثانوية العامة.


وأوعز محافظة بتجهيز مختبر التعليم المهني ودراسة بناء إضافات صفية في المدرسة، لاستقبال طالبات الفرع المهني.


وختم جولته بلقاء رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ومجلس التطوير التربوي وأبناء المجتمع المحلي، بحضور محافظ المفرق، حيث دار نقاش موسع حول واقع العملية التعليمية في المنطقة، والاستماع لمطالبات متعلقة بالعملية التدريسية في المحافظة.

 

 




 

 


 

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