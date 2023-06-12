حملة رش لأشجار الرمان في الأزرق

الوكيل الإخباري - بدأت مديرية زراعة قضاء الأزرق في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، حملة الرش لأشجار الرمان في المنطقة، بهدف حمايتها من الآفات الزراعية حفاظا على الإنتاج وتجنبا لوقوع خسائر للمزارعين.

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وبين مدير زراعة الأزرق المهندس سالم الخصاونة أن الحملة التي تستمر يومين ستغطي مساحة 1800 دونم مزروعة بحوالي 20 الف شجرة رمان.



من جهته عبر مدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة عن شكره للجهود التي تقوم بها المديرية ومبادراتها المتواصلة لتقديم الخدمة والمساعدة للمزارعين في القضاء لتمكينهم في اراضيهم الزراعية.



بدورها، أكدت مديرة زراعة محافظة الزرقاء المهندسة ابتهاج الكساسبة قدرات وكفاءة كوادر مديريات الزراعة في محافظة الزرقاء لتنفيذ الحملة ومتابعتهم لقضايا المزارعين.



وأشار منسق الحملة المهندس يوسف الرفايعة الى أن الحملة ستغطي جميع مزارعي الرمان في القضاء حيث تم توجيههم وإرشادهم بأفضل طرق وأساليب الرش.



ولفتت المهندسة سهير الشباطات الى انه ومن خلال هذه الحملة سيتم جمع بيانات حقيقة دقيقة عن الحيازات الزراعية الموجودة في القضاء ليتسنى للمديرية وضع الأزرق على الخارطة الزراعية في المملكة بمنتجاتها المتنوعة.