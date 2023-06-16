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الجمعة، 16-06-2023 03:50 م

انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي البيئي في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - انطلقت في بيت شباب الزرقاء، أمس الخميس، فعاليات المعسكر البيئي الكشفي للذكور، والذي تنفذه مديرية شباب محافظة الزرقاء بمشاركة (15) شاباً من أعضاء مركز شباب وشابات الظليل.

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وبين مدير مديرية شباب الزرقاء عمر العزام أن المعسكر يهدف إلى تزويد المشاركين بعدد من المهارات الكشفية الأساسية، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المحافظة على البيئة وبناء قدراتهم معرفياً ومهارياً .


وأوضح، أن فعاليات المعسكر تضمنت تدريبات كشفية قدمها القائد الكشفي الدكتور ياسر النطاح في موضوعات: فن القيادة، تكوين الفريق، تشكيلات عرفاء الطلائع، تدريب عسكري، تدريبات رفع وإنزال العلم، ورشة عمل حول أهمية المحافظة على البيئة المحيطة، وتنفيذ عمل تطوعي داخل حرم مدينة الأمير محمد للشباب .

 




 

 


 

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