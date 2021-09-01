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الأربعاء، 01-09-2021 01:33 م

استياء شعبي بعد وضع طفل متوفى داخل صندوق كرتوني في البشير

رضيع


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، وزارة الصحة، بضرورة فرض الرقابة على كيفية تعامل المستشفيات الحكومية مع أطفال الخداج بعدما سلط "الوكيل الاخباري" الضوء على هذه المشكلة.

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وأكد مواطن أن على المستشفيات ضرورة تغيير سياسة وضع جثث الخداج داخل صندوق كرتوني، لانها طريقة غير انسانية.

 

وأضاف أن هناك ضرورة قصوى إلى محاسبة المسؤول عن الحادثة ، واعادة تأهيل المستشفى ورفده بكادر طبي انساني.

 

وأشار مواطنون إلى أن مدير المستشفى تذرع بالبروتوكول المعتمد مع أطفال الخداج، دون الأخذ بعين الاعتبار الوازع الانساني.

 

وكان قد ناشد مواطن الجهات المعنية بضرورة الرقابة على الكادر المسؤول في مستشفى البشير بعد وضع طفله المتوفي بصندوق كرتوني، مبينا أنه عثر عليه مرمي أمام المشرحة بعد وفاته بـ 5 ساعات.

 

وأكد مدير مستشفى البشير الدكتور عبد المانع سليمات إن أي طفل خداج يتم لفه بقطعة قماش بيضاء ووضعه داخل صندوق كرتوني ليتم تسليمهم إلى الطب الشرعي لأن وزنهم قد لا يتجاوز ال 500 غرام.

 

 

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