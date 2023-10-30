أشغال الطفيلة تستكمل حملة لمعالجة أماكن تصريف مياه الأمطار

الوكيل الإخباري - استكملت مديرية الأشغال العامة في محافظة الطفيلة، حملة صيانة وتأهيل لمعالجة وفتح العبارات الصندوقية والأنبوبية للمياه وتصاريف مياه الأمطار، تحسبا لتشكل السيول وتجمع البرك المائية على الطرقات الرئيسة والفرعية.

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وقال مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج، إن الفرق الميدانية عملت على تنظيف عبارات تصريف المياه، والتأكد من مداخل ومخارج العبارات الصندوقية، وإزالة الطمم والأتربة من مجاري الأودية والسيول، إضافة إلى تجهيز الآليات وصيانتها للعمل بكفاءة خلال فصل الشتاء الحالي.



وأشار إلى أن الفرق عملت كذلك على إقامة قنوات وعبارات جديدة لتصريف مياه الأمطار التي كانت تتدفق صوب المناطق المنخفضة لا سيما مناطق المنصورة والتين ومثلث التموين، إضافة إلى تغطية مناهل مكشوفة، لتفادي حدوث الفيضانات خلال الشتاء، مبينا أنه جرى وضع خطة لتصويب أوضاع الشوارع في مختلف مناطق المحافظة.