اطلاق خدمة الاستعلام عن مستحضرات التنحيف وأغذية الرضع - روابط

الوكيل الإخباري - استحدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن المستحضرات الصيدلانية والطبيعية بما فيها مستحضرات التنحيف وحليب وأغذية الرضع المسجلة لدى المؤسسة – وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في مديرية الدواء.



وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات أن الخدمة تمكن متلقي الخدمة من الاستعلام بسرعة وسهولة عن هذه المستحضرات من خلال اسم المنتج، اسم المادة الفعالة، اسم الشركة الصانعة،أو اسم الوكيل وتوفير قائمة بالمستحضرات المسجلة و البدائل المتوفرة في السوق المحلي .



وأكد مهيدات على سعي المؤسسة المستمر لأتمتة خدمات جديدة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة وتحديث وتطوير الخدمات المؤتمتة بشكل مستمر بناء على التقييم والمتابعة الدورية للخدمات الإلكترونية المستحدثة وبما يعزز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.



وتتوفر الخدمة التي حدثتها مديرية الدواء – وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية بإشراف وحدة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمؤسسة على موقع المؤسسة الالكتروني – الدواء- الخدمات الالكترونية كما هو موضح في الصورة التوضيحية المرفقة أو على على الرابط الإلكتروني :

اضافة اعلان



http://services.jfda.jo/JFDA/NaturalProducts/VitminEnquiryAdv.aspx



http://services.jfda.jo/JFDA/NaturalProducts/VitminEnquiryAdvComp.aspx



http://services.jfda.jo/JFDA/NaturalProducts/AllMilkEnquiryAdv.aspx



