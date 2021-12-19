اعلان النوايا... حدادين امام النواب والشارع يترقب المشهد

الوكيل الإخباري - يترقب الشارع الأردني، اليوم الأحد، مناقشات لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب، التي تستضيف وزير المياه الاسبق منذر حدادين، للحديث حول اتفاقية إعلان النوايا، التي وقعتها الحكومة مع الاحتلال والإمارات، والتي أثارت الجدل بشكل كبير.

اضافة اعلان



ويجتمع وزير المياه الأسبق منذر حدادين مع لجنة الزراعة والمياه، بعد تصريحات أطلقها حول وجود مياه تكفي الأردن لـ 500 عام.



حدادين أكد لـ "الوكيل الإخباري" أنه سوف يقدم كل ما لديه من اثبات على كلامه، موضحاً أن هذا الأمر قضية وطن.



وقال حدادين إنه إذا ما توفرت الموازنات اللازمة فإن الأردن قادر على التخلص من أزمة المياه دون الحاجة لإعلان النوايا.



من جهتها قالت الحكومة في ردها على مجلس النواب، إن اتفاقية إعلان النوايا لا يترتب عليها أي التزامات مالية.



ووافق مجلس النواب الأربعاء الماضي، على إحالة توصيات ومناقشات أعضائه حول اتفاق إعلان نوايا إلى لجنة الزراعة والمياه.



وكان موقع " الوكيل الإخباري" كشف عن تفاصيل تتعلق باتفاقية اليرموك التي وقعها الأردن مع سوريا عام 1986، وأن فيها بنداً واضحاً ينص على أن يغذي السد مناطق الشمال في الأردن من المياه، مقابل توليد الكهرباء الناتجة عن السد لصالح سوريا، إلا أن هذا البند لم يتفعل ابداً.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة