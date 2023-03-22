قطر تسعى إلى زيادة كميات الأغنام المستوردة من الأردن

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية القطرية، عبد العزيز الزيارة، الأربعاء، إن وزارة البلدية القطرية ستسعى إلى زيادة كميات الأغنام المستوردة من الأردن وعدد من الدول الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية ارتفاع حجم الطلب المتوقع.

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وأعلنت قطر، عن استيراد قرابة 28 ألف رأس من الأغنام من الأردن وتركيا وأستراليا، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية خلال شهر رمضان.



وأضاف الزيارة، أن هذه الكميات من الأغنام تلبي حاجة السوق المحلي القطري طيلة رمضان، لافتا إلى أن هذه الأغنام ستقدم إلى المواطنين بأسعار مدعومة بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في قطر.

