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الإثنين، 22-01-2024 09:06 ص

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب الالتحاق في البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين للفصل الدراسي الثاني 2023/2024.اضافة اعلان


وأشارت الجامعة إلى أن القبول سيكون مباشراً في جميع تخصصاتها، خلال ساعات الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً، في مبنى وحدة القبول والتسجيل / دائرة القبول - الطابق الأول.

للطلبة المتواجدين خارج المملكة والراغبين في التقديم، يتوجب عليهم التنسيق مع سفارات بلادهم أو إرسال الوثائق المطلوبة بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


الوثائق المطلوبة تشمل:

- صورة عن جواز السفر.
- كشف الثانوية الأصلي مصدق حسب الأصول.
- معادلة شهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم الأردنية، إذا كانت شهادة الثانوية اجنبية (غير اردنية).
- صورة مصدقة عن البطاقة الأمنية لحملة الجنسية السورية .
- كتاب (تأييد اسم) للطالب الذي لديه اختلاف في الاسم بين الشهادة وجواز السفر.
- عدم ممانعة من الملحقية الثقافية للدول التي يتطلب فيها القبول موافقتهم.

 




 

 


 

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