اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية التمريض والمهن الطبية المسانده -شعبة المهن الطبية المساندة في الخدمات الطبية الملكية عن عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة في قاعة كلية الاميرة منى للتمريض يومي الاربعاء والخميس الموافق 28 + 29 شباط 2024 لمرتبات المهن الطبية المساندة كما هو موضح تالياً :

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اليوم الاول : يوم الاربعاء الموافق 28 شباط 2024 لمستحقي إمتحان التصنيف الفني لمرتبة اختصاصي مساعد.



أ -الجلسة الأولى : من الساعة 10:00 - 11:00 صباحاً لتخصصات ( فني تخطيط وسمع , معالجة فيزيائية , بصريات , معالج نطق , ممرض اسنان , فني اسنان , معالج وظيفي ,تغذية سريرية , فني سجلات , باحث اجتماعي طبي , تربية خاصة).



ب - الجلسة الثانية : من الساعة 11:15 - 12:15 صباحاً لتخصصات ( فيزياء طبي , فني مختبرات طبية , مصور اشعة , علم نفس طبي) .



اليوم الثاني : يوم الخميس الموافق 29 شباط 2024 لمستحقي إمتحان التصنيف الفني لمرتبة ممارس .



أ - الجلسة الأولى : من الساعة 10:00 - 11:00 صباحاً لتخصصات (معالجة فيزيائية , فني اسنان , ممرض اسنان , معالج نطق , فني اطراف اصطناعية , معالج وظيفي , تغذية سريرية ,



باحث اجتماعي طبي , تربية خاصة , علم نفس طبي ,تخدير وانعاش ) .



ب- الجلسة الثانية : من الساعة 11:15 - 12:15 صباحاً لتخصصات ( بصريات , مصور اشعة ) .



جـ - الجلسة الثالثة : من الساعة 12:30 - 01:30 صباحاً لتخصص (مختبرات طبية) .





- سيتم إظهار النتائج مباشرة فور الإنتهاء من الإمتحان وتعتبر علامة النجاح (60) فما فوق .





- التأكيد على حضور الإمتحان باللباس العسكري للعسكريين والمدنيين باللباس المدني المعتمد



وحسب التعليمات الصادرة من القيادة العامة ومن يخالف ذلك يتعرض للحرمان من الامتحان .



-تعتبر تنسيبات دائرة طب المهام الخاصة والإنسانية (في فترة السفر خارج البلاد) العذر الوحيد للتغيب عن الإمتحان مع تقديم شهادة خطيه من الدائرة بتاريخ الخروج والدخول في فترة السفر

متزامن مع فترة إنعقاد الإمتحان 28 +29 شباط 2024 .





-ضرورة إحضار شهادة التعيين علمًا بأن أي مخالف سيحرم من التقدم للإمتحان.



-عدم إحضار الهاتف النقال ( الخلوي ) .



- على جميع المعنيين الحضور للإمتحان والتقيد بالتعليمات أعلاه .

