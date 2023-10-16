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الملك: التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة

الإثنين، 16-10-2023 07:09 م

اعلان صادر عن مديرية الامن العام

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الوكيل الاخباري - أعلنت ادارة جسر الملك حسين انه سيتم استقبال جميع  المسافرين المغادرين والقادمين ليوم غد الثلاثاء الموافق من الساعة (08:00) صباحا ولغاية الساعة (14:00). 

ونوهت إلى أنه سيتم فتح أبواب القاعات امام المسافرين عند الساعة (06:00) صباحا وليس قبل ذلك مع العلم انه سوف يتم تفويج جميع المسافرين المتواجدين داخل وخارج الجسر.

ودعت إلى عدم التواجد عند مداخل الجسر قبل موعد الفتح ليتم تقديم الخدمات المثلى لجميع المسافرين ومنع الازدحامات. 

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