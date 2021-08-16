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الإثنين، 16-08-2021 10:29 ص

أوائل المملكة في التوجيهي -أسماء

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الوكيل الإخباري – أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، أسماء الأوائل في نتائج الثانوية العامة للدورة الحالية.

وتاليا النتائج:

*الفرع العلمي

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أحمد فايز / مأدبا 99.7

 

فارس بهاء حسين / عمان 99.7

صالح محمود القادري / جرش 99.7

منصور رضوان /اربد 99.6

محمد عماد المطالقة / إربد 99.6

جود لؤي حداد / عمان 99.57

محمود أمجد هياجنة /  إربد 99.55

نوران الشياب / إربد 99.5

 

ميار سالم / معان 99.5

عبد الرحمن النابلسي /عمان 99.45

رغدة محمد خالد /عمان 99.45

*الفرع الأدبي

فرح طارق / عمان 99.45

فاطمة علي / عمان 99.25

سلسبيل عمرو/ عمان 99.2

 

ياسمين مبروك / عمان 99.2

لين عمر سالم / عمان 99.15

مايا محمد / عمان 99.1

مرام ماجد/ السلط 99.15

تالا حسن / عين الباشا / 99.1

رند محمد الشوبكي / عمان – 99.05

شهد خالد / القويسمة 99.05

شهد عدنان / ناعور 99.05

 

الفرع الشرعي

الياس الخطيب – اربد 97.4

امجد أحمد – السلط 95.3

محمد خليل – عمان 93.8

الفرع الصناعي

فاروق تحسين – الزرقاء 98.5

الاء سميح – القويسمة 98.4

علي ياسر – الزرقاء 97.55

 

الفرع الزراعي 

عبد الرحمن محمد عبيدات – اربد – 94.2

تمارا الدباس – الرمثا – 94.1

عبادة المساعيد – جرش – 94.05

الفرع الفندقي

 

لين الهواري – عمان – 95.35

علي سامي- مأدبا 94.85

محمد سيد – عمان 94.05

الاقتصاد المنزلي

لين خالد -عين الباشا -98.25

غدير بسام فوزي – لواء الجامعة 98.05

اصالة حسين – إربد – 98.00

 

 

 




 

 


 

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