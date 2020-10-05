الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 02:32 م

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلغاء كافة مواعيد المؤمن عليهم للمثول أمام لجانها الطبية اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 5/10/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 8/10/2020 وذلك للقيام بتعقيم مبنى الإدارة العامة للمؤسسة مراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين ، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فايروس كورونا.
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وأضافت المؤسسة بأن المؤمن عليهم ممن لهم مواعيد لدى اللجان الطبية خلال الأسبوع الحالي سيتم التواصل معهم لاحقاً وتحديد مواعيد جديدة لهم لمقابلة اللجان الطبية.

وبيّنت المؤسسة بأن لجانها الطبية ستقوم بمواصلة عملها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 11/10/2020 واستقبال المؤمن عليهم ممن لهم مواعيد لديها دون أي تغيير على الموعد.

 




 

 


 

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