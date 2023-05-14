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افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

الأحد، 14-05-2023 12:15 م

افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

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الوكيل الإخباري - كشف مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي ( الميداني ) في محافظة العقبة الدكتور محمد كريشان ، الأحد، تحويل المستشفى الميداني الى مستشفى خاص بالأطفال، كأول مستشفى من نوعه في العقبة.

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وقال كريشان خلال حديثه للتلفزيون الأردني، إنّ هذه الخطوة جاءت بعد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث تصل سعة المستشفى إلى 40 سرير أطفال وقسم طوارئ أطفال.


وأشار إلى أنّ وحدة غسيل كلى سيتم افتتاحها قريباً بكوادر عالية المستوى.


وتحدث عن بعض العيادات والتي تضم 5 أطباء اختصاصيين، بالإضافة إلى الاعتماد على الأطباء المعينين بنظام شراء الخدمات

 




 

 


 

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