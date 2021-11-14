افتتاح المعرض الخاص بمرضى السكري بمستشفى الملكة رانيا

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات، اليوم الأحد، المعرض الخاص بمرضى السكري، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال.



وضم المعرض منتجات لمجموعة من الشركات المحلية والعالمية التي تقدم العناية الخاصة والعلاجية والغذائية لمرضى السكري، وإتاحة الفرصة للمرضى وأهاليهم بالتوعية بداء السكري وإجراءات الوقاية والتشخيص والعلاج المناسب والأغذية المناسبة.



وحضر الافتتاح مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال وعدد من ضباط الخدمات الطبية الملكية.

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