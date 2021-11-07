مجلس إعمار الطفيلة يطلع على خدمات مركز زها الثقافي

الوكيل الاخباري - اطلع مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة، اليوم الأحد، على حزمة الخدمات التدريبية والترفيهية والأنشطة التي يقدمها مركز "زها" الثقافي لأبناء المجتمع المحلي في الطفيلة.



واستمع رئيس المجلس مصطفى العوران والأعضاء ورئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة، إلى عرض قدمه رئيس وحدة مركز "زها" الثقافي في الطفيلة، أحمد البدارين، حول الخدمات المقدمة لمختلف الفئات العمرية على مدار العام، ضمن برنامج تدريبي وترفيهي يشتمل على دورات تدريبية تقدم لرواد المركز وزواره، استهدفت خلال الأشهر الماضية نحو 6 آلاف طفل من أبناء المجتمع المحلي، وبإشراف مدربين أكفاء وهيئة إدارية ومشرفين من المركز.

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