افتتاح محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) في ترخيص الكرك

الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الأمن العام جهودها الرامية لتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة لمراجعي أقسام إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مختلف مناطق المملكة، من خلال افتتاح محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) في قسم ترخيص الكرك اليوم.



وأكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس رامي الدباس، أن المواطنين في محافظة الكرك سيلمسون وبشكل فوري تطوراً كبيراً في مستوى الخدمة من خلال المسارات التي ستمكن المراجعين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء مركباتهم عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة .



ولفت الدباس أن الإدارة وبإيعاز من مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، تعمل وفق خطى حثيثة لشمول هذه الخدمة كافة محافظات المملكة، وفي مختلف أقسام الترخيص.

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