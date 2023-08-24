الخميس 24-08-2023
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الخميس، 24-08-2023 04:31 م

افتتاح مركز الزوار والمرافق بموقع المفاعل النووي الأردني

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان اهتمام الدولة الأردنية وعنايتها بتهيئة وتوفير كل متطلبات برامج الأمن النووي والموثوقية البشرية الكبيرة وتعزيز القدرات والكفاءات الأردنية على استخدم حزم برامج التحليل الأمني المتقدمة ومبادرات التدريب الشامل على جوانب تحليل التهديدات المبنية على أسس التصميم وتطوير أنظمة الحماية المادية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف طوقان خلال رعايته اليوم الخميس حفل افتتاح مركز الزوار والمرافق والبنى المساندة له في موقع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، بحضور إميلي مانينغ مديرة المكتب الدولي للأمن النووي، إن الأردن حريص على الاستفادة من التكنولوجيا النووية المتقدمة لتحقيق الأهداف السلمية، واتباع إجراءات السلامة والأمن الصارمة المعمول بها في الدول المتقدمة والمصممة للحد من مخاطر التخريب والتعامل غير المصرح به مع المواد النووية والمشعة.

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