مدير الأمن العام يبحث مع السفير الألماني التعاون الشرطي

الوكيل الاخباري - بحث مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة خلال لقائه في مبنى المديرية اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن برنارد كامبمان والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال بناء القدرات ورفع كفاءة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين.



وعلى هامش اللقاء، تسلمت المديرية مجموعة من الآليات والمعدات الحديثة المقدمة من الحكومة الألمانية.



وأكّد اللواء المعايطة، دور الأردن في مكافحة الجريمة ونشر قيم الأمن والسلم محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تعزيز علاقاتها الممتدة مع الحكومة الالمانية، والتي ترتكز على تطوير الأداء وبناء القدرات الفنية والتدريبية.



وأعرب اللواء المعايطة عن شكره للحكومة الألمانية ودورها في دعم جهود مكافحة الجريمة، وإسهامها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

اضافة اعلان