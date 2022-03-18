الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

الوكيل الاخباري–

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أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج "يسعد صباحك" اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا.ويأتي ذلك، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.وفاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع؛ زينب فراس محمد زواهرة من عجلون بجائزة قيمتها 500 دينار.والفائز الثاني؛ غدير ميمون سامي عمري من الزرقاء بجائزة قيمتها 500 دينار.والفائز الثالث؛ منى محمد هليل أبو هلالة من معان بجائزة قيمتها 500 دينار.