33 مرشحا يتنافسون على رئاسة 7 بلديات في محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري - يتنافس 33 مرشحا ومرشحة لرئاسة 7 بلديات في محافظة الزرقاء، التي يصل عدد ناخبيها إلى 672.313 ناخبا وناخبة مقسمين على 13 دائرة انتخابية، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

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ووفق تعليمات الهيئة المستقلة، فإن عدد المجالس البلدية في محافظة الزرقاء هم 7، إضافة إلى 25 مقعدا في المجلس البلدي، فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في مجلس المحافظات 13.



وفي بلدية الزرقاء، يتنافس 5 مرشحين لرئاسة البلدية، فيما يتنافس 43 مرشحا لعضوية مجالس المحافظات، يتوزعون على الدائرة الأولى 9 مرشحين، الدائرة الثانية 7 مرشحين، الدائرة الثالثة 5 مرشحين، الدائرة الرابعة 4 مرشحين، الدائرة الخامسة 5 مرشحين، و 13 مرشحا في الدائرة السادسة، بينما تسلمت الهيئة 65 طلبا للترشح لعضوية المجلس البلدي في مناطق تابعة للبلدية.



أما في بلدية الرصيفة، يتنافس 5 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و21 لعضوية مجالس المحافظات يوزعون على الدائرة التاسعة 10 مرشحين، والدائرة العاشرة 11 مرشحا، فيما تسلمت الهيئة 48 طلبا للترشح لعضوية المجلس البلدي في مناطق تابعة لبلدية الرصيفة.



وفي بلدية بيرين، يتنافس 5 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و6 لعضوية مجالس المحافظات ضمن الدائرة السابعة، فيما تسلمت الهيئة 17 طلبا للترشح لعضوية المجلس البلدي في مناطق تابعة للبلدية.



بينما في بلدية الهاشمية، يتنافس 6 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و 8 لعضوية مجالس المحافظات ضمن الدائرة الحادية عشرة، فيما تسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب 40 طلبا للترشح لعضوية المجلس البلدي في مناطق تابعة للبلدية.



ويتنافس مرشحان اثنان لرئاسة مجلس بلدية الأزرق، و6 آخرين لعضوية مجالس المحافظات ضمن الدائرة الثالثة عشر فيما تسلمت الهيئة 24 طلبا للترشح لعضوية المجلس البلدي في مناطق تابعة للبلدية.



وفي بلدية الحلابات يتنافس 4 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و 3 لعضوية مجالس المحافظات ضمن الدائرة الثانية عشرة، فيما تسلمت الهيئة 16 طلبا للترشح لعضوية المجلس البلدي في مناطق تابعة للبلدية.



أما في بلدية الظليل، يتنافس 6 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و8 مرشحين لعضوية مجالس المحافظات ضمن الدائرة الثامنة، فيما تسلمت الهيئة 39 طلبا للترشح لعضوية المجلس البلدي في مناطق تابعة لبلدية الظليل.



ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في محافظة مأدبا 147 مركزا و744 صندوق اقتراع، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.



ويبلغ عدد سكان محافظة الزرقاء 1.581000 مليون نسمة، مقسمين إلى 835800 ذكور، و745200 إناث، وفق آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات العامة.



وتقع محافظة الزرقاء في الجهة الشمالية الشرقية من العاصمة عمّان، حيث تبعد عنها حوالي 20 كم ويحدها من الشمال محافظة المفرق ومن الشرق المملكة العربية السعودية ومن الجنوب محافظة العاصمة ومن الغرب محافظتا البلقاء وجرش، وبذلك تحتل الزرقاء موقعا متوسطا بين محافظات المملكة وتربطها بالعاصمة عمّان وباقي المحافظات والدول العربية المجاورة شبكة طرق دولية ورئيسية ممتازة تسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري مع الدول وخاصة من المنطقة الحرة.



وتكتسب الزرقاء ميزة تنافسية خاصة في الجانب الصناعي الاستثماري, إذ تضم أكثر من نصف حجم الصناعة الوطنية فيما يتعلق برأس المال المستثمر, والعمالة, وحجم الإنتاج وهي تقع بالقرب من مراكز تصنيع الطاقة المتمثلة بمصفاة البترول الأردنية، ومحطة الحسين الحرارية، إضافة لوجود المنطقة الحرة فيها والمنطقة الصناعية المؤهلة في الظليل والتـي تضم العديد من المصانع، كما تعد ممرا مهما إلى عدد من المراكز الحدودية.

