افتتاح نادي القراءة الصيفي الثالث للأطفال

الوكيل الاخباري- افتتح مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال عياصرة، اليوم الأحد، نادي القراءة الصيفي الثالث للأطفال.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتبة، قال الدكتور العياصرة خلال الافتتاح إن هذا النادي يأتي استكمالا لسلسلة من النشاطات التي تنفذها المكتبة بهدف التشجيع على القراءة وإفادة الأطفال من وقت فراغهم في العطلة الصيفية.



وبين أن النادي يستقبل الأطفال ضمن الفئات العمرية من 7-13 عاما لمدة شهر في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.



وتشتمل فعاليات النادي على مسرح الدمى، وقراءات قصصية، وألعاب، وصناعات يدوية، ونشاطات رياضية.