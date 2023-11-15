الصفدي: إسرائيل لن تستطيع أن تدعي أن هناك نفقا تحت المستشفى الميداني الأردني

الوكيل الإخباري - اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتدادا لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في القطاع.

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الصفدي أكد "إدانة الحكومة الأردنية بالمطلق هذا العمل ..." وهو "جريمة حرب جاءت في إطار قصف المستشفيات الذي يتصاعد في غزة خلال الأيام الماضية".



وأوضح أن الأردن ينتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث على أن "نقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة".

وأشار الصفدي إلى أننا لن نقبل أي تبرير بشأن قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة وننتظر نتائج التحقيقات.

وبيّن أن إسرائيل لن تستطيع أن تدعي أن هناك نفقا تحت المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة.