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الأحد، 07-05-2023 06:48 م

"الأردنية" تبحث تعزيز النشر العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مع مندوبي دار النشر العالمية "نيتشر"، سبل تعزيز فرص النشر لأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية لتحفيز الصحة العالمية، والتي تستضيفها جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية.

وناقش عبيدات مع رئيس تحرير مجلة لانست للأورام الطبية العالمية الدكتور ديفيد كولينغردج، فتح آفاق التواصل وتسهيل نشر البحوث والأوراق العلمية .

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