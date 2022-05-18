بيان من الأوقاف حول المصاحف التي ورد فيها أخطاء مطبعية

الوكيل الإخباري - قال مستشار أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشؤون المصحف الشريف، عبدالكريم يونس إن تعميم جمع مصاحف لورود اخطاء مطبعية فيها الصادر عن الوزارة، هو أمر روتيني تقوم به الوزارة لضمان عدم تسرب أي نسخة غير مجازة داخل المملكة.

اضافة اعلان



واضاف يونس أن نسخ المصاحف التي وردت فيها الأخطاء صادرة عن دور نشر خارجية، وهي تأتي مع القادمين من الخارج إلى الأردن بأعداد قليلة، وهي غير مجازة وممنوعة من التداول من خلال تعاميم رسمية تصدر بشكل مستمر، كما قامت الوزارة بالتواصل مع دور النشر المذكورة وتبيان الأخطاء الواردة في النسخ.



وأشار إلى أن بعض هذه النسخ تم سحبها والتعميم عليها منذ سنوات طويلة وللتأكيد بعدم بقاء أي نسخ منها تم إعادة التعميم.



وبيّن يونس أن آلية تدقيق نسخ المصحف الشريف التي تطبع محليًا أو التي ترد من الخارج يتم تدقيقها وفقاً للمادة 13 من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001، بحيث يتم تدقيق النسخة الواحدة من ثلاثة مدققين معتمدين من أهل الخبرة والاختصاص.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة