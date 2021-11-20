الأردنية للبحث تدعو إلى المشاركة في المؤتمر العاشر للبحث العلمي

الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، اليوم السبت، الباحثين والمهتمين إلى المشاركة في المؤتمر العاشر للبحث العلمي في الأردن.

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وقالت الجمعية في بيان صحافي، إن المؤتمر يلتئم في رحاب جامعة عمان الأهلية يوم السبت المقبل ويشارك به مسؤولون وباحثون يناقشون خلاله قضايا تتعلق بملفات أردنية مهمة.



وأكد رئيس الجمعية، عميد كلية الزراعة في جامعة عمان الدكتور رضا الخوالدة، أهمية المؤتمر في معالجة قضايا وطنية مهمة والخروج بتوصيات ونتائج سترفع إلى أصحاب القرار للاستفادة منها في معالجة هذه القضايا.



وبين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سميح أبو بكر، أن المؤتمر يتناول خمسة محاور رئيسة، هي الابتكار والتمكين، المناهج الرقمية والتعليم، التقانة الحيوية والأمن والغذائي، والمدن والحلول الذكية، والطاقة والمياه.