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السبت، 22-04-2023 12:13 م

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحديد عطلة يوم العمال العالمي في الثَّلاثين من نيسان الجاري.

ويتضمن البلاغ، تعطيل دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الأحد الموافق للثَّلاثين من نيسان الجاري لعام 2023 ميلاديَّة، احتفاءً بيوم العمَّال العالمي الذي يُصادف في الأوَّل من أيَّار كلَّ عام.
 

 




 

 


 

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