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الثلاثاء، 02-05-2023 11:14 ص

الطيران المدني: تمديد وقف الرحلات الجوية بين الأردن والسودان

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إنه تم تمديد وقف الرحلات بين عمان والخرطوم بسبب الاحداث الدائرة في السودان .

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وأضاف مستو لـ "الوكيل الإخباري" ان استمرار وقف الرحلات يأتي بسبب تمديد حظر الطيران بالاجواء السودانية حتى الثالث عشر من شهر أيار الحالي والذي اتخذته هيئة الطيران السودانية الاحد الماضي.


وأوضح أنه وقبل الاحداث كانت تُسير رحلتين كل أسبوع بين عمّان والخرطوم، عبر خط مباشر بتشغيل شركات طيران سودانية، وكانت تنقل سودانيين قادمين للأردن لغايات العلاج وأردنيين مستثمرين في السودان.


وأشار إلى أن هاتين الرحلتين كانتا تستخدمان لغايات شحن الأدوية الأردنية للسودان والمواد الغذائية خاصة اللحوم السودانية للأردن.

 

ونوه أن قرار إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 13 من الشهر الحالي سارٍ على كل الشركات، مبيناً أن الإغلاق يشمل الهبوط والاقلاع والمرور من فوق الإجراء السودانية، وتتحمل كل شركة طيران المسؤولية في حال اختراق هذا الاغلاق. 

وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 13 أيار، باستثناء رحلات الإجلاء والمساعدات الإنسانية، بحسب الموقع الرسمي لمطار الخرطوم الدولي.

 




 

 


 

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