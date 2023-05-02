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الثلاثاء، 02-05-2023 02:18 م

الخلايلة يشيد بجهود إدارة معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة

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الوكيل الإخباري - أشاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، الدكتور محمد الخلايلة، بالجهود المبذولة من إدارة المعهد بمجال إعداد الدعاة وتأهيلهم، مثمنا الإنجازات التي حققها المعهد خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وأشار خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المعهد اليوم الثلاثاء، إلى أن إنشاء معهد الملك عبدالله الثاني التابع لوزارة الأوقاف جاء بهدف إعداد تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات والمؤذنين، وكذلك عقد الدورات الإدارية والمتخصصة للنهوض بكوادر الوزارة، ومواكبتهم لأساليب تحديث وتطوير بيئة العمل.


وبين الخلايلة أن المعهد نظم العديد من الدورات المتعلقة بشرح مضامين رسالة عمان التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2004, بمشاركة كوكبة من العلماء والمفكرين والمختصين والباحثين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن استضافة المعهد لاحتفالات وفعاليات مختلفة تقيمها الوزارة سنويا.

 




 

 


 

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