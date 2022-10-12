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الأربعاء، 12-10-2022 01:55 م

الأردنيون يستهلكون ربع مليون طن من السكر سنوياً

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان استهلاك الأردنيين من مادة السكر يصل الى نحو 250 ألف طن سنوياً.

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واضاف الحاج توفيق لـ "الوكيل الإخباري" ان الاردن يستورد السكر بشكل اساسي من  البرازيل والسعودية والامارات.


وبين ان الأردن يستهلك حوالي 130 ألف طن من الزيوت النباتية سنوياً يتم استيراد معظمها من روسيا واوكرانيا والسعودية.


وأشار إلى أن الأردن لا ينتج الزيوت النباتية ، انما تتجه بعض المصانع الى استيراد الزيت السائب وتقوم بإعادة تكريره وتعبئته وطرحه بالاسواق تحت اسماء هذه الشركات.


وأوضح أن استهلاك الأردنيين من الأرز سنويا يتجاوز الـ150 الف طن، ويشكل الأرز الامريكي ما يقارب 40 ٪ من إجمالي واردات الأرز في المملكة والذي يعد من أكثر أنواع الأرز شعبية في الأردن.

 

 




 

 


 

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