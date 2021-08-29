الأردني الخصاونة الذي عُثر عليه في تركيا بدأ باسترجاع ذاكرته

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يتماثل المواطن الأردني الذي عثر عليه في تركيا حسام الخصاونة للشفاء ، بعد العثور عليه فاقدا للوعي في أحد شوارع العاصمة التركية اسطنبول ، وذلك الخميس المنصرم ، وفق شقيقه رشيد .

اضافة اعلان

ولفت رشيد الخصاونة ، الأحد لـ" الوكيل الإخباري " ، أن شقيقه بدأ باسترجاع ذاكرته ، كان قد فقدها أثناء السباحة خلال رحلة عائلية قبل نحو 3 أسابيع برفقة زوجته وطفليه ، ما تسبب باختفائه والبحث عنه من قبل السلطات التركية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأشار الخصاونة إلى أنه يتواجد في تركيا برفقة شقيقه بأحد المستشفيات، منوها أنه لم يتم حتى اليوم معرفة موعد عودته إلى الأردن .

اظهار أخبار متعلقة

