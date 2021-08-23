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الإثنين، 23-08-2021 01:15 م

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل : الصور التي نتلقاها ليست لحسام

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رشيد الخصاونة شقيق الأردني المفقود في تركيا ، حسام والبالغ من العمر 43 عاما ، أنه لا يوجد مستجد بشأنه حتى لحظة كتابة الخبر .

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ولفت الخصاونة الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أنه ينتظر الفرج بعودة شقيقه والعثور عليه ، من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسلطات التركية .

 

وأوضح أنه يتلقى العديد من الصور حول تواجد شقيقه حسام في أماكن مختلفة في تركيا ، إلا أنه وبعد التدقيق فيها يتبين أن الصور ليست لشقيقه "حسام" ما يثير استياء عائلته.

 

وتابع " الصور ليست لشقيقي حسام بل لأشخاص تشبه شقيقي ، وعادة ما استقبل الرسائل في هذا الشأن من قبل أشخاص يتواجدون في تركيا ظنا منهم أن الصور تعود لشقيقي ".

 

 

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