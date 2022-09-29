الأردن الأول عربيًا في حجم التحسن في مؤشر الخدمات الإلكترونية

الوكيل الإخباري-

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حققت المملكة الأردنية الهاشمية تقدما ملحوظا في تصنيفها الدولي في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2022 والصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)؛ حيث تقدمت 17 مرتبة في التصنيف العام لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية لتحتل المركز 100 عالميا مقارنة بالمركز 117 في عام 2020 من بين 193 دولة شملها التقرير.ويتضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشر رئيس هو: مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ويتفرع منه 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الالكترونية والذي حصلت فيه الأردن على المركز 74 دولياً مقارنة بالمركز 143 في عام 2020 لتحقق تقدما كبيرا في حجم التحسن يقدر بـــــ 69 مرتبة لتكون الأردن الأول عربيا في حجم التحسن في ذلك المؤشر وبنسبة 84%.والمؤشر الثاني هو: مؤشر البنى التحتية للاتصالات والذي شهد تراجعًا نسبيًا حيث حصلت الأردن على المركز 125 مقارنة بالمركز 100 في التقرير السابق، وبالرغم من ذلك إلا أن التراجع في القيم المطلقة لم يتجاوز 0.09 بمعدل تراجع أقل من 16%، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل أهمها التأخر في اطلاق خدمات الجيل الخامس وضعف نسب الانتشار لخدمات الالياف الضوئية (الفايبر) وعملية مراجعة وتدقيق أعداد اشتراكات خدمات الاتصالات التي تظهر تراجعًا في أعداد الاشتراكات لخدمات الاتصالات والانترنت، ومن المتوقع ان يتحسن ترتيب الأردن في هذا المؤشر الفرعي في التقرير القادم بسبب إطلاق خدمات الجيل الخامس في العام القادم وتحسن نسب انتشار خدمات الالياف الضوئية (الفايبر).وفيما يخص المؤشر الثالث وهو مؤشر الموارد البشرية فقد تقدمت الأردن 7 مراتب لتحل في المركز 108 مقارنة بالمركز 115 في عام 2020. ويعزى التأخر في الترتيب في هذا المؤشر رغم التقدم الحاصل إلى عدم تحديث البيانات الخاصة بهذا المؤشر، حيث سيتم العمل على تحديث هذه البيانات من قبل الجهات الحكومية المعنية في السنوات القادمة.كما حققت الأردن تقدما كبيرا في مؤشر المشاركة الإلكترونية حيث قفز الأردن 81 مرتبة ليحتل المركز 67 دوليا مقارنة بالمركز 148 في عام 2020، ليحل بذلك في المركز السادس عربيًا مقارنة بالمركز 12 في التقرير السابق.كما حققت الأردن تقدمًا بنسبة 40% في مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة المستحدث في تقرير العام 2020 من 0.5729 إلى 0.7915 بالأرقام المطلقة.وعلى المستوى العربي تقدم الأردن بواقع مرتبتين على مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية ليحصل على الترتيب 8 بين 20 دولة عربية مشاركة بالتقرير مقارنة بالترتيب 10 بالعام 2020، كما تقدم الأردن عربيا 6 مراتب على مؤشر الخدمات الالكترونية بين الدول العربية المشاركة مدفوعا بالتقدم الحاصل على تطبيق سند وتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين بأعداد اعلى من خلال التطبيق.