الأردن الثاني عربياً بإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - احتل الأردن المركز الثاني عربياً بإصابات كورونا حيث سجل 1,694,216 إصابة، و14,048 حالة وفاة وفق موقع "وورد ميتر".

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وجاء ترتيب الأردن بحسب رصد "الوكيل الإخباري"في المركز 45 عالميا في إصابات فيروس كورونا التراكمية .



وسجلت المملكة في الأسبوع الوبائي رقم 14 لعام 2022 741 إصابة مقارنة مع 1731 حالة للأسبوع الوبائي رقم 13 السابق وبانخفاض حوالي 57 بالمئة.



أما الوفيات خلال الأسبوع 14 الممتد من 2 إلى 8 نيسان الحالي بلغ 7 حالات، مقارنة مع 17 حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 13 بنسبة انخفاض 59 بالمئة.