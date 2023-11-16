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الخميس، 16-11-2023 01:51 م

الأردن بالمرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي

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الوكيل الإخباري - قال تقرير لشركة "جلوبال ريسك بروفليج" المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي، إن الأردن احتل المرتبة 56 من بين 196 دولة خضعت للمؤشر في العام الحالي 2023 .

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وبين التقرير أن نتائج المؤشر يعتمد على 11 مصدرا لجميع البيانات وهي الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، مجموعة العمل المالية، منظمة الشفافية الدولية، المبادرة العالمية، منظمة مشروع العدالة العالمية، وحدة الاستخبارات الاقتصادية في معهد بازل للحوكمة، شركة الموازنة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي .


وأشار التقرير الى آلية قياس المؤشر، مبينا أنها أنها تعتمد على أربعة مؤشرات لقياس الفساد هي: حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية وله 15 بالمئة ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، مستوى الفساد العام المتصور وله 25.5 بالمئة ومصدره مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بيانات البنك الدولي وبيانات منظمة مشروع العدالة العالمي، وتجربة الفساد في القطاعين العام والخاص وله 17بالمئة ومصدرها مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، والبارومتر، ومسح المؤسسات الذي يجريه البنك الدولي، ومجموعة مختارة من خصائص الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفساد ولها 42.5 %.

 




 

 


 

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