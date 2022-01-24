الأردن يدين إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين، صباح اليوم، باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تمّ اعتراضهما من الدفاعات الجوية الإماراتية.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، مُؤكداً تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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