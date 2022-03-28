الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 10:57 ص

الأردن يدين اقتحام فندق البتراء في القدس

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام إحدى المجموعات الاستيطانية على اقتحام فندق البتراء في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.

وحمّل الناطق الرسمي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين، وشدّد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة التي تعزز صمود الأهل والأشقاء الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-to-make-a-vegetable-tray

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

1648471500902

افتتاح أعمال دورة السلامة والصحة المهنية للتعاونيات الزراعية

62419d69c83c0

مؤسّسة التدريب المهني تستحدث مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد

uxgk3odx

السفير آل ثاني: توجيهات لرفع حجم الاستثمار القطري في الأردن

بب

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

1648467410704

وزارة الشباب تطلق مشروع نوادي البحث عن العمل

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الأردن يدين استهداف الحوثيين للأراضى السعودية

274269372_494003945574803_4784242786909160586_n

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

للللللللللللللللل

الأردن يعزي اليابان بضحايا الزلزال

وزارة الخارجية

الأردن يُدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل

وزارة الخارجية

الخارجية: 50 أردنياً مع عائلاتهم قرروا التريث قبل مغادرة أوكرانيا

image (1)

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين