الأردن يدين اقتحام فندق البتراء في القدس

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام إحدى المجموعات الاستيطانية على اقتحام فندق البتراء في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.



وحمّل الناطق الرسمي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين، وشدّد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة التي تعزز صمود الأهل والأشقاء الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.

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