الجمعة 10-03-2023
الوكيل الاخباري

انهيار تاريخي جديد لليرة اللبنانية .. 90000 ليرة تساوي دولاراً واحداً

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت - فيديو

العسعس: لا توقيف لمن عليه مطالبات لأموال عامة أو قروض طلبة في المطارات

الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

عادل إمام تريند.. والسبب أغنية ممنوعة لعدوية - فيديو

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

مستشار الأمن الوطني السعودي: فتحنا صفحة جديدة مع إيران

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

أردوغان: حصيلة قتلى الزلزال 47 ألفًا وإصابة 115 ألفًا

الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

الجمعة، 10-03-2023 08:29 م

الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

32023109947114290698


الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ترحيب الاردن بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنة دور سلطنة عمان و جمهورية العراق في التوصل لهذا الاتفاق.اضافة اعلان


وأعربت الوزارة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
xzjeXUM9JWbEypUpMPsRz5fQwq93k061yOsBKlgr

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت - فيديو

373631_8_1598386614

العسعس: لا توقيف لمن عليه مطالبات لأموال عامة أو قروض طلبة في المطارات

2202311145133848305366

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

1020225153917978142272

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

main_image640b573f1bd1a

الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

2090196

ضبط أردني مقيم في الرياض سرق سيارة قبل تفكيكها وبيعها

أخبار متعلقة
61727742219cd

هام من الخارجية للأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا لرومانيا

anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

1676106272532

مذكرة تفاهم بين إنتاج وشركة لمحة المستقبل السعودية

ط

الخارجية: طفلة أردنية تحت الأنقاض والبحث مستمر عن مواطنَين أردنيّين مفقودين بتركيا

220239151115270373533

الأردنيون يؤدون اليوم صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

220233175031206011121

حقيقة تراكم الثلوج في الأردن الأسبوع القادم