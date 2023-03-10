الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

الوكيل الاخباري -

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أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ترحيب الاردن بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنة دور سلطنة عمان و جمهورية العراق في التوصل لهذا الاتفاق.وأعربت الوزارة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة.