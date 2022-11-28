الأردن يستضيف ورشة إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات

الوكيل الاخباري - يستضيف الأردن الاثنين بمشاركة 12 دولة ورشة إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنظمها منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

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وتهدف الورشة التي يحضرها كبار ممثلي المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة، لتقليل استخدام مبيدات الآفات شديدة الخطورة و تعزيز قدرات المشاركين على تسجيل مبيدات الآفات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتبادل المعلومات والخبرات بشأن إدارة المبيدات في المنطقة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والاحتياجات لتحديث الإطار القانوني والقدرات المؤسسية. وأخيرا، تحديد الأولويات والمقترحات لتنمية قدرات إدارة مبيدات الآفات في المنطقة.



وتواجه العديد من السلطات الوطنية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات خطيرة تعيق فعالية نظام التسجيل. ومنها: العدد غير الكافي من الموظفين، وعدم وجود نظام تسجيل مناسب، ومحدودية الخبرة الفنية، والنقص في وسائل تقييم المخاطر ومحدودية الوصول إلى المعلومات. وهذا يعني أن التقييم الشامل لمبيدات الآفات وتسجيلها غير ممكن بشكل عام.