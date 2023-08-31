الأردن يشارك باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الوكيل الاخباري - شارك الأردن بأعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد ترأسه مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.

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وتبحث هذه الدورة، التي تترأسها جمهورية اليمن بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء اقتصاد ورؤساء وفود عربية، التعاون العربي والعمل المشترك ضمن اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



ومن أبرز البنود المطروحة على جدول الأعمال الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط في تشرين الثاني المقبل، وإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية (33) في مملكة البحرين في آذار 2024.



وتناقش الوفود العربية المشاركة عددا من القضايا الاقتصادية منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي 2021؛ ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي- الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.



وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تطرق خلال افتتاح أعمال الدورة إلى ملف الأمن الغذائي في ضوء التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتزويد ونقص الحبوب، وتداعيات التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول العربية.