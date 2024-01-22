الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 22-01-2024 08:19 ص

الأردن يشارك في اجتماع عربي أوروبي لبحث تطورات الحرب على غزة

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - يشارك وزراء خارجية عرب بينهم نائب رئيس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، في محادثات حول الحرب على قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل.

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ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات الوضع الإنساني في قطاع غزة والحاجة إلى مساعدة إنسانية بدون معوقات، تجديد الدعوة لإطلاق سراح المحتجزين والتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة، الوضع في الضفة الغربية المحتلة ومخاطر التصعيد الإقليمي، بما في ذلك في البحر الأحمر.


وسيناقش الوزراء أيضًا ما أسموه "اليوم التالي للحرب"، حيث يتضمن خطة السلام المحتملة ومؤتمر السلام والحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإحياء حل الدولتين، بما في ذلك من خلال الدعم المستمر للسلطة الفلسطينية.


 




 

 


 

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