ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الفلكي عماد مجاهد ان النطاق الزمني لموقع الأردن وفقا لخطوط الطول الجغرافي هو 3 ساعات زيادة عن غرينتش ، وعليه فالتوقيت الصيفي في الأردن هو الأساس والرسمي وليس ساعتين.



واشار المجاهد ان بداية النهار لا تكون عند شروق الشمس كما صرح البعض وإنما قبل الشروق بحوالي نصف ساعه وهو ما يسمى بالفجر المدني وهو انتشار الضوء في المكان قبل شروق الشمس بحيث يتم رؤية المعالم من بيوت وأشجار وأشخاص بوضوح.



وعلى ماسبق قال مجاهد : إنه خلال يوم 23/12/2022 وهو اقصر نهار خلال العام تشرق الشمس حوالي الساعه 7:35 وعمليا وواقعيا فإن النهار ينتشر الساعة السابعة وبذلك فإن الطالب الذي يداوم الساعه 8:30 يكون النهار قد انتشر قبل ساعة ونصف تقريبا وهي مدة ليست قصيرة.

اضافة اعلان